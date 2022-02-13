Монако зіграв внічию з Лор'яном, Сент-Етьєн розібрався з Клермоном. Результати 24 туру Ліги 1

Результати 24 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

24 тур, 13 лютого

Монако - Лор'ян 0:0

Анже - Страсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Гамейро

Брест - Труа 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Сатріано, 2:0 - 27 Сатріано, 2:1 - 45 Рамі, 3:1 - 49 Онора, 4:1 - 67 Онора, 5:1 - 82 Муньє

Клермон - Сент-Етьєн 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Унтонджі, 1:1 - 71 Камара, 1:2 - 82 Колодзєйчак

Нант - Реймс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 17 Сімон

Ланс - Бордо 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 10 Калімуендо, 2:0 - 22 Какута(П), 3:0 - 26 Фофана, 3:1 - 33 Еліс, 3:2 - 53 Хванг Уїджо

Сьогодні буде зіграно ще два матчі Ліги 1.

21:45 Мец - Марсель

Раніше ПСЖ вирвав перемогу у Ренна.