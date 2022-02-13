Райо Вальєкано - Осасуна 0:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру Ла-Ліги Райо Вальєкано поступилось Осасуні.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 12 лютого
Райо Вальєкано - Осасуна 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Монкайола, 0:2 - 40 Гарсія, 0:3 - 90+3 Кіке
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру Ла-Ліги Райо Вальєкано поступилось Осасуні.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 12 лютого
Райо Вальєкано - Осасуна 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Монкайола, 0:2 - 40 Гарсія, 0:3 - 90+3 Кіке