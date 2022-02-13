Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE
Сьогодні 14:30 2753
Фійон-Має виграв персьют, Підручний фінішував 13-им
Сьогодні 13:28 301
Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце
Сьогодні 11:39 713
Одерматт став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі
Сьогодні 10:18 266
Новосад не виступить у кваліфікації Олімпіади-2022
Сьогодні 09:33 428
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 13 лютого
Сьогодні 09:28 1852
Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів
Сьогодні 05:46 467
Дніпро-1 оголосив про трансфер бразильського вінгера
Вчора 22:37 437
А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої
Вчора 21:45 2258 1
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого
Вчора 17:22 10503
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Райо Вальєкано - Осасуна 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 114 0
Огляд матчу Райо Вальєкано - Осасуна
Райо Вальєкано - Осасуна 0:3. Огляд матчу
#Осасуна, #Райо Вальєкано, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру Ла-Ліги Райо Вальєкано поступилось Осасуні.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 12 лютого

Райо Вальєкано - Осасуна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Монкайола, 0:2 - 40 Гарсія, 0:3 - 90+3 Кіке

Коментарі ()
Популярне зараз
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого 10503
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 4499
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 47164
Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої 4951
Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади 14647 3
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE 5415
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 10409
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 40651
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 21525
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4833
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13227 12
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 24142 3