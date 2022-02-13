Дніпро-1 анонсував трансфер вихованця Динамо

Захисник Маріуполя Сергій Чоботенко стане гравцем Дніпра-1.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич.

"Чоботенко дійсно підписав попередній контракт з СК Дніпро-1. До нашої команди він приєднається влітку.

Зараз він гравець Маріуполя, де на нього розраховують. У нас зараз є хороші чотири центральних захисники. Логінов має пошкодження, але скоро відновиться. Думаю, що через 7-10 днів він буде в команді. Чоботенко – гравець з великою перспективою і досвідом, адже вже не перший рік у своєму віці грає у Прем'єр-лізі", – розповів Йовичевич.