Барселона встановила ціль на сезон для Хаві

Джерело - football24.ua.
Барселона за підсумками сезону повинна потрапити у Лігу чемпіонів.
Про це розповів директор іспанського клубу Матеу Алемані.
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"Хаві дуже добре справляється з роботою у перші місяці. Ми дуже задоволені роботою тренера.
Будь-який трансфер залежить від його думки. Позиція Хаві була дуже важливою при ухваленні рішень щодо зимових трансферів. Невихід до Ліги чемпіонів із таким складом стане катастрофою", — розповів Алемані.
Нагадаємо, Ла-Ліга відхилила апеляцію Барселони щодо дискваліфікації Алвеса.