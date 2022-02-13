Барселона встановила ціль на сезон для Хаві

Барселона за підсумками сезону повинна потрапити у Лігу чемпіонів.

Про це розповів директор іспанського клубу Матеу Алемані.

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"Хаві дуже добре справляється з роботою у перші місяці. Ми дуже задоволені роботою тренера.

Будь-який трансфер залежить від його думки. Позиція Хаві була дуже важливою при ухваленні рішень щодо зимових трансферів. Невихід до Ліги чемпіонів із таким складом стане катастрофою", — розповів Алемані.