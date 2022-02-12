Кривбас розписав мирову з Валмієрою у контрольному матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У першому контрольному матчі на другому зимовому навчально-тренувальному зборі у Туреччині Кривбас зіграв внічию із віцечемпіоном Вищої ліги першості Латвії - Валмієрою.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч

12 лютого

Кривбас (Кривий Ріг) - Валмієра (Валмієра, Латвія) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Алвіс Яунземс, 1:1 - 82 Тимур Кораблін

Кривбас (Кривий Ріг): Богдан Сарнавський (Роман Льопка, 46; Дмитро Чернявський, 59) - Микита Татарков (Денис Балан, 46), Володимир Заїменко (к) (Дмитро Семенов, 46), Іван Семеніхін (Гліб Бухал, 46), Андрій Мостовий (Олександр Горват, 46) - Євген Ніколашин (Клім Приходько, 46), В'ячеслав Рябов (Ігор Яровой, 46), Данило Полонський (Тимур Кораблін, 46), Александр П'ятов (Крістіан Іліч, 46), Артем Щедрий (Назар Маліновський, 46) - Олексій Хобленко (Роман Дебелко, 46).

Запасні: Володимир Вілівальд, Олександр Мусолітін, Данило Панов.

Раніше Кривбас підписав оборонця Ворскли.