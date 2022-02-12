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Коноплянка пояснив перехід у Краковію

Сьогодні 20:36 223 0
Євген Коноплянка прокоментував перехід у Краковію
Коноплянка пояснив перехід у Краковію
#Євген Коноплянка, #Краковія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат Польщі

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений легіонер Краковії Євген Коноплянка хоче відновити форму у польському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Президент і тренер сказали, що хочуть бачити мене в Кракові – щоб перейшов до Краковії і показав, що вмію на полі. Для мене було задоволенням розмовляти з ними, як з сім'єю. Це перше – мені подобається, коли мене хочуть бачити і звуть по-батьківськи.

Я у хорошій формі. Остання травма була 8 місяців тому – це був поганий період. Тепер хочу показати людям, які могли забути, як я граю. Я голодний і хочу допомогти команді заробляти по 3 очки в кожній грі", - розповів Коноплянка.

Раніше стала відома зарплата Коноплянки у Краковії.

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