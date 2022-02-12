Колос переміг Сараєвро у контрольному матчі

Результативний матч Колоса

Джерело - Чемпіон.

Колос обіграв Сараєво в межах контрольного поєдинку на зборах у Туреччині.

Контрольний поєдинок

12 лютого

Колос (Ковалівка, Україна) - Сараєво (Сараєво, Боснія та Герцеговина) 3:2

Голи: 1:0 - 16 Тотовицький, 2:0 - 62 Нурієв, 3:0 - 77 Дієго, 3:1 - 82 Цатакович, 3:2 - 89 Цатакович

Колос: 25.Волинець (31.Пахолюк, 61), 5.Петров (94.Ставничий, 61), 21.Новак (22.Павловець, 61), 35.Золотов (30.Кузик, 61), 14.Мілько-к (48.Криворучко, 61), 15.Чорноморець (8.Велетень, 61), 10.Оріховський (70.Мораренко, 61), 17.Тотовицький (11.Нурієв, 61), 20.Чурко (69.Ільїн, 46), 7.Лисенко (67.Ісаєнко, 46), 47.Мякушко (9.Дієго, 46).

Нагадаємо, Колос оголосив про перехід Мякушка.

Раніше Колос мінімально переміг Рудар.