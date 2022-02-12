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Почеттіно хоче запросити до Манчестер Юнайтед Кейна, якщо очолить клуб

Сьогодні 08:51 35 0
Наставник ПСЖ визначився з можливим трансфером у МЮ
Почеттіно хоче запросити до Манчестер Юнайтед Кейна, якщо очолить клуб
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кейн, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #ПСЖ, #Тоттенгем

Джерело - The Telegraph.

Стало відомо, якого гравця Маурісіо Почеттіно хоче бачити у Манчестер Юнайтед, якщо очолить команду.

Про це повідомляє The Telegraph.

Аргентинець спробує переконати клуб підписати форварда Тоттенгема Гаррі Кейна, якщо стане тренером МЮ влітку.

Керівництво Юнайтед і раніше обговорювало можливу пропозицію про трансфер Кейна.

Очікується, що наступного літа майбутнє Кейна стане серйозною темою для обговорення, адже його контракт із Тоттенгемом спливає влітку 2024 року. Можливо, футболістові запропонують нову угоду.

Раніше повідомлялося, що Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Почеттіно очолив команду.

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