Форварду Сампдорії Владиславу Супрязі необхідно поступово вийти на свій рівень гри.

Про це розповів Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань YouTube-канал ПЕРША ЛІГА.

"Дуже переживав за Супрягу в останньому матчі, але знаю, що це була тактична заміна від тренера. Треба було змінити трохи гру. Я вже трошки заспокоївся.

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Переживаю за емоційний стан Владислава, тому що він у нього не найкращий. Він кожну гру хоче грати, плюс дається взнаки те, що він не може забити. Гол додав би йому сил та емоційного сплеску. Йому треба трохи заспокоїтись – "step by step" і потихеньку виходити на той рівень", – сказав Ротань.