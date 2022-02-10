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Олександрія зіграла внічию з Тоболом у контрольному матчі

Сьогодні 19:27 107 0
Гра завершилась внічию
Олександрія зіграла внічию з Тоболом у контрольному матчі
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграла внічию з Тобол на навчально-тренувальному зборі.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Наступний поєдинок команда Юрія Гури проведе 13 лютого проти ФК Торпедо (Грузія).

Контрольний матч

09 лютого

Олександрія - Тобол 0:0

Олександрія: Білик, Бабогло, Калюжний, Спінеллі, Третьяков (К), Мірошніченко, Калітвінцев, Дришлюк, Демченко, Цуріков, Бондаренко

Запасні: Горох, Мельник, Білошевський, Мустафаєв, Ситников, Андрейчук, Устименко

Нагадаємо, Олександрія розібралася з Вайле.

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