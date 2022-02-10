Олександрія зіграла внічию з Тоболом у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграла внічию з Тобол на навчально-тренувальному зборі.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Наступний поєдинок команда Юрія Гури проведе 13 лютого проти ФК Торпедо (Грузія).
Контрольний матч
09 лютого
Олександрія - Тобол 0:0
Олександрія: Білик, Бабогло, Калюжний, Спінеллі, Третьяков (К), Мірошніченко, Калітвінцев, Дришлюк, Демченко, Цуріков, Бондаренко
Запасні: Горох, Мельник, Білошевський, Мустафаєв, Ситников, Андрейчук, Устименко
Нагадаємо, Олександрія розібралася з Вайле.