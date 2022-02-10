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Майбутнє Коноплянки в Шахтарі визначиться найближчими днями, - Палкін

Сьогодні 14:35 143 0
Українець може перейти в Краковію
Майбутнє Коноплянки в Шахтарі визначиться найближчими днями, - Палкін
#Євген Коноплянка, #Краковія, #Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Доля Євгена Коноплянки в донецькому Шахтарі має вирішитися в найближчі два дні.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Де Дзербі мав більше вимог, ніж міг дати Женя. Зараз ми теж сіли, поговорили і вирішили, що Жені треба змінити клуб. Власне, тому він і не з'явився на зборах, бо варіанти то приходять, то йдуть", - заявив функціонер.

  АктуальноКоноплянка може перейти в Краковію

"Він начебто летить у новий клуб, але щось не виходить і залишається. Протягом двох днів повинні визначитися щодо наступного клубу. Сподіваюся, що нас все вдасться", - сказав Палкін.

Раніше перехід Коноплянки до ЛАСКу зірвався.

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