Майбутнє Коноплянки в Шахтарі визначиться найближчими днями, - Палкін

Джерело - Чемпіон.
Доля Євгена Коноплянки в донецькому Шахтарі має вирішитися в найближчі два дні.
Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
"Де Дзербі мав більше вимог, ніж міг дати Женя. Зараз ми теж сіли, поговорили і вирішили, що Жені треба змінити клуб. Власне, тому він і не з'явився на зборах, бо варіанти то приходять, то йдуть", - заявив функціонер.
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"Він начебто летить у новий клуб, але щось не виходить і залишається. Протягом двох днів повинні визначитися щодо наступного клубу. Сподіваюся, що нас все вдасться", - сказав Палкін.