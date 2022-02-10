Майбутнє Коноплянки в Шахтарі визначиться найближчими днями, - Палкін

Доля Євгена Коноплянки в донецькому Шахтарі має вирішитися в найближчі два дні.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Де Дзербі мав більше вимог, ніж міг дати Женя. Зараз ми теж сіли, поговорили і вирішили, що Жені треба змінити клуб. Власне, тому він і не з'явився на зборах, бо варіанти то приходять, то йдуть", - заявив функціонер.