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Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА

Сьогодні 12:19 173 0
ФІФА оновила рейтинг національних збірних
Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА
#ФІФА, #Збірна України з футболу, #Олександр Петраков, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - ФІФА.

Збірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Збірна України опустилася з 25-го на 27-е місце. Збірна Шотландії, з якою підопічні Петракова зіграють у плей-оф за вихід на ЧС-2022, – опустилася з 38-го на 40 місце.

ТОП-10 рейтингу ФІФА:

1. Бельгія - 1828,45 
2. Бразилія - 1823,42
3. Франція - 1786,15
4. Аргентина - 1766.99
5. Англія - 1755.52
6. Італія - 1740,77
7. Іспанія - 1704,75
8. Португалія - 1660,25
9. Данія - 1654,54
10. Нідерланди - 1653,73
27. Україна - 1535.08
40. Шотландія - 1471.82

Нагадаємо, збірна України з футзалу - восьма в рейтингу УЄФА.

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