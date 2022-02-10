Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг національних збірних

Джерело - ФІФА.

Збірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Збірна України опустилася з 25-го на 27-е місце. Збірна Шотландії, з якою підопічні Петракова зіграють у плей-оф за вихід на ЧС-2022, – опустилася з 38-го на 40 місце.

ТОП-10 рейтингу ФІФА:

1. Бельгія - 1828,45

2. Бразилія - 1823,42

3. Франція - 1786,15

4. Аргентина - 1766.99

5. Англія - 1755.52

6. Італія - 1740,77

7. Іспанія - 1704,75

8. Португалія - 1660,25

9. Данія - 1654,54

10. Нідерланди - 1653,73

…

27. Україна - 1535.08

…

40. Шотландія - 1471.82

Нагадаємо, збірна України з футзалу - восьма в рейтингу УЄФА.