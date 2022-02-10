Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА

Джерело - ФІФА.
Збірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Збірна України опустилася з 25-го на 27-е місце. Збірна Шотландії, з якою підопічні Петракова зіграють у плей-оф за вихід на ЧС-2022, – опустилася з 38-го на 40 місце.
ТОП-10 рейтингу ФІФА:
1. Бельгія - 1828,45
2. Бразилія - 1823,42
3. Франція - 1786,15
4. Аргентина - 1766.99
5. Англія - 1755.52
6. Італія - 1740,77
7. Іспанія - 1704,75
8. Португалія - 1660,25
9. Данія - 1654,54
10. Нідерланди - 1653,73
…
27. Україна - 1535.08
…
40. Шотландія - 1471.82
Нагадаємо, збірна України з футзалу - восьма в рейтингу УЄФА.