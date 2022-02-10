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Мілан - Лаціо 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 09:54 114 0
Мілан вийшов у півфінал турніру
Мілан - Лаціо 4:0. Огляд матчу
#ВІДЕООГЛЯД, #Кубок Італії, #Лаціо, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Мілан в 1/4 фіналу Кубка Італії обіграв Лаціо.

Кубок Італії

1/4 фіналу, 09 лютого

Мілан - Лаціо 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 24 Леау, 2:0 - 41 Жіру, 3:0 - 45+1 Жіру, 4:0 - 79 Кессьє

Раніше Інтер вибив Рому з Кубка Італії.

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