Джерело - Чемпіон.
Мілан в 1/4 фіналу Кубка Італії обіграв Лаціо.
Кубок Італії
1/4 фіналу, 09 лютого
Голи: 1:0 - 24 Леау, 2:0 - 41 Жіру, 3:0 - 45+1 Жіру, 4:0 - 79 Кессьє
Раніше Інтер вибив Рому з Кубка Італії.
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|3
|4300
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Джерело - Чемпіон.
Мілан в 1/4 фіналу Кубка Італії обіграв Лаціо.
Кубок Італії
1/4 фіналу, 09 лютого
Голи: 1:0 - 24 Леау, 2:0 - 41 Жіру, 3:0 - 45+1 Жіру, 4:0 - 79 Кессьє
Раніше Інтер вибив Рому з Кубка Італії.