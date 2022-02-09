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Зоря - Валмієра 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 21:25 158 0
Огляд матчу Зоря - Валмієра
Зоря - Валмієра 2:1. Огляд матчу
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря на зборах у Туреччині обіграла латвійську команду Валмієра.

Контрольний матч

09 лютого

Зоря - Валмієра 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Хомченовський, 2:0 - 31 Овусу, 2:1 - 63

Раніше Зоря зіграла внічию з Металургом Бекабадом.

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