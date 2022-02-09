Зоря - Валмієра 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря на зборах у Туреччині обіграла латвійську команду Валмієра.
Контрольний матч
09 лютого
Зоря - Валмієра 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Хомченовський, 2:0 - 31 Овусу, 2:1 - 63
Раніше Зоря зіграла внічию з Металургом Бекабадом.
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Джерело - Чемпіон.
Зоря на зборах у Туреччині обіграла латвійську команду Валмієра.
Контрольний матч
09 лютого
Зоря - Валмієра 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Хомченовський, 2:0 - 31 Овусу, 2:1 - 63
Раніше Зоря зіграла внічию з Металургом Бекабадом.