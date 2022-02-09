Аталанта отримає від Тоттенгема 50 млн євро за Ромеро

Тоттенгем планує зберегти центрального захисника Крістіана Ромеро.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Антоніо Конте

"Зараз він орендований, але у нас є опція викупу. Звичайно, ми так і зробимо!

Ромеро ідеально підходить для цієї ліги. У тебе часто виникають проблеми, коли ти переходиш з іншого чемпіонату в АПЛ. Втім, Куті має всі необхідні якості, щоб показати себе тут якнайкраще", – відзначив Конте.