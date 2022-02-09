Аталанта отримає від Тоттенгема 50 млн євро за Ромеро

Джерело - football24.ua.
Тоттенгем планує зберегти центрального захисника Крістіана Ромеро.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Антоніо Конте
"Зараз він орендований, але у нас є опція викупу. Звичайно, ми так і зробимо!
Ромеро ідеально підходить для цієї ліги. У тебе часто виникають проблеми, коли ти переходиш з іншого чемпіонату в АПЛ. Втім, Куті має всі необхідні якості, щоб показати себе тут якнайкраще", – відзначив Конте.
Тоттенгем повинен віддати Аталанті 50 млн євро за повноцінний трансфер Ромеро.