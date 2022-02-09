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Аталанта отримає від Тоттенгема 50 млн євро за Ромеро

Сьогодні 20:42 100 0
Крістіан Ромеро залишиться у Тоттенгемі
Аталанта отримає від Тоттенгема 50 млн євро за Ромеро
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Конте, #Ромеро, #Тоттенгем

Джерело - football24.ua.

Тоттенгем планує зберегти центрального захисника Крістіана Ромеро.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Антоніо Конте

"Зараз він орендований, але у нас є опція викупу. Звичайно, ми так і зробимо!

Ромеро ідеально підходить для цієї ліги. У тебе часто виникають проблеми, коли ти переходиш з іншого чемпіонату в АПЛ. Втім, Куті має всі необхідні якості, щоб показати себе тут якнайкраще", – відзначив Конте.

Тоттенгем повинен віддати Аталанті 50 млн євро за повноцінний трансфер Ромеро.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання Ромеро.

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