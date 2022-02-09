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Голодюк вирішив завершити кар'єру футболіста

Сьогодні 18:44 146 0
Олег Голодюк може отримати посаду у структурі Металіста 1925
Голодюк вирішив завершити кар'єру футболіста
#Голодюк, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Колишній хавбек Металіста 1925 Олег Голодюк ухвалив рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє meta-ratings.

Вже ексфутболіст отримав пропозицію працювати у структурі харківського клубу, проте невідомо, чи погодився він на роботу. Додамо, що у першій частині сезону Олег відіграв за Металіст 1925 12 поєдинків, забивши 1 гол.

За свою кар'єру 34-річний Голодюк встиг пограти за Карпати, Ворсклу, Минай та угорські Халадаш та Залаегерсег.

Нагадаємо, Голодюк покинув Металіст 1925.

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