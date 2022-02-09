Джерело - meta-ratings.com.ua.
Колишній хавбек Металіста 1925 Олег Голодюк ухвалив рішення завершити кар'єру.
Про це повідомляє meta-ratings.
Вже ексфутболіст отримав пропозицію працювати у структурі харківського клубу, проте невідомо, чи погодився він на роботу. Додамо, що у першій частині сезону Олег відіграв за Металіст 1925 12 поєдинків, забивши 1 гол.
За свою кар'єру 34-річний Голодюк встиг пограти за Карпати, Ворсклу, Минай та угорські Халадаш та Залаегерсег.
Нагадаємо, Голодюк покинув Металіст 1925.