Олег Голодюк може отримати посаду у структурі Металіста 1925

Колишній хавбек Металіста 1925 Олег Голодюк ухвалив рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє meta-ratings.

Вже ексфутболіст отримав пропозицію працювати у структурі харківського клубу, проте невідомо, чи погодився він на роботу. Додамо, що у першій частині сезону Олег відіграв за Металіст 1925 12 поєдинків, забивши 1 гол.

За свою кар'єру 34-річний Голодюк встиг пограти за Карпати, Ворсклу, Минай та угорські Халадаш та Залаегерсег.

Нагадаємо, Голодюк покинув Металіст 1925.