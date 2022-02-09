Головне
Довгоочікуване "золото" легендарної американки та перемога Влгової: підсумки Олімпіади 9 лютого
Сьогодні 17:51 40
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 16:47 4355
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
Сьогодні 16:33 272 1
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
Сьогодні 16:18 231
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 16:02 449
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
Сьогодні 15:40 332
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
Сьогодні 15:18 294
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2856
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
Сьогодні 13:32 419
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Іщенко: Динамо потрібно вигризти перемогу над Депортіво

Сьогодні 17:11 116 0
Олександр Іщенко прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА киян проти іспанського Депортіво
Іщенко: Динамо потрібно вигризти перемогу над Депортіво
#Депортіво, #Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Динамо у стиковому матчі Юнацької Ліги УЄФА сезону 2021/22 з Депортіво потрібно надійно зіграти в обороні.

Про це розповів директор академії київського Динамо Олександр Іщенко.

"Бачив команду перед від'їздом на збір до Туреччини, коли вони працювали в манежі клубної бази, бачив їхнє налаштування та серйозну роботу. Це вселяє великий оптимізм. Вони й самі розуміють, який відповідальний матч на них чекає, тому додаткового "накачування" не треба.

Суперник – чемпіон Іспанії, стадія плей-оф. Тому найголовніший стимул – бажання проявити себе та перемогти. Звичайно, буде складно та важко. Але треба терпіти та вигризти перемогу.

Звичайно, тренерський штаб розуміє складність ситуації, тому що за ігровими кондиціями ми зараз поступаємося іспанцям. Також є кадрові проблеми, бо випала центральна вісь – Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безперечно, доведеться ці проблеми тренерському штабу вирішувати. Але я сподіваюся, що хлопці, які вийдуть на поле, виявлять характер і зможуть надійно зіграти насамперед в обороні.

З командами з Іспанії чи Португалії найголовніше вміння терпіти та чекати на свій шанс в атаці. Також хлопці мають бути уважними, щоб не нарватися на зайві картки, бо іспанці грають удома, трибуни будуть повні і на рефері теж буде тиск. Впевнений, що наші хлопці це знають і розуміють. Ми ж бажаємо їм гідно представити Україну та наш клуб на європейській арені", - відзначив Іщенко.

Нагадаємо, на матч Депортіво - Динамо в Юнацькій лізі УЄФА продали 15 700 квитків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 60498
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 53496
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 49762
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 23499 1
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять 13299
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 29847
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3527
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2640 1
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 22970 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 69768 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 36797
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15275