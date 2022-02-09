Іщенко: Динамо потрібно вигризти перемогу над Депортіво

Динамо у стиковому матчі Юнацької Ліги УЄФА сезону 2021/22 з Депортіво потрібно надійно зіграти в обороні.

Про це розповів директор академії київського Динамо Олександр Іщенко.

"Бачив команду перед від'їздом на збір до Туреччини, коли вони працювали в манежі клубної бази, бачив їхнє налаштування та серйозну роботу. Це вселяє великий оптимізм. Вони й самі розуміють, який відповідальний матч на них чекає, тому додаткового "накачування" не треба.

Суперник – чемпіон Іспанії, стадія плей-оф. Тому найголовніший стимул – бажання проявити себе та перемогти. Звичайно, буде складно та важко. Але треба терпіти та вигризти перемогу.

Звичайно, тренерський штаб розуміє складність ситуації, тому що за ігровими кондиціями ми зараз поступаємося іспанцям. Також є кадрові проблеми, бо випала центральна вісь – Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безперечно, доведеться ці проблеми тренерському штабу вирішувати. Але я сподіваюся, що хлопці, які вийдуть на поле, виявлять характер і зможуть надійно зіграти насамперед в обороні.

З командами з Іспанії чи Португалії найголовніше вміння терпіти та чекати на свій шанс в атаці. Також хлопці мають бути уважними, щоб не нарватися на зайві картки, бо іспанці грають удома, трибуни будуть повні і на рефері теж буде тиск. Впевнений, що наші хлопці це знають і розуміють. Ми ж бажаємо їм гідно представити Україну та наш клуб на європейській арені", - відзначив Іщенко.