Каталонці не можуть задовольнити потреби півзахисника

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Мілана Франк Кесс'є все ще не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє Diario Sport.

Термін дії контракту гравця з італійським клубом закінчується наприкінці сезону.

Серед команд, зацікавлених у підписанні футболіста на правах вільного агента, була Барселона.

Проте сторони не змогли домовитись про фінансові умови співпраці. Кесс'є відхилив пропозицію із зарплатою 5 мільйонів євро на рік.

Його вимоги занадто високі для каталонців, і клуб не хоче задовольняти їх, враховуючи той факт, що позиція не потребує термінового підсилення.

Раніше повідомлялося про інтерес Інтера та Ювентуса до послуг гравця.