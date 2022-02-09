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Вест Гем - Вотфорд 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 12:36 54 0
Українець увесь матч провів на лаві для запасних
Вест Гем - Вотфорд 1:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Вотфорд, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Вотфордом у межах 24 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 08 лютого

Вест Гем - Вотфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Боуен

Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві для запасних.

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