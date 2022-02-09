Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Вотфордом у межах 24 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 08 лютого
Гол: 1:0 - 68 Боуен
Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві для запасних.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Вотфордом у межах 24 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 08 лютого
Гол: 1:0 - 68 Боуен
Українець Андрій Ярмоленко увесь матч провів на лаві для запасних.