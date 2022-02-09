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Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 12:21 128 0
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

9 лютого в Ла-Коруньї київське Динамо (U-19) зіграє проти одноліток іспанського Депортиво за право зіграти в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Початок матчу о 20:00 за кеиївськи часом. Гра відбудеться на знаменитому стадіоні Ріасор, де грає основна команда Депортиво.

Нагадаємо, у груповому турнірі динамівці посіли друге місце в квартеті E. За регламентом турніру в 1/8 фіналу кваліфікувалося 8 переможців груп. Ще вісім команд визначаться в раунді- плей-оф. Вісім других місць грають у стикових матчах із переможцями Шляху чемпіонів країн, що визначилися після двох раундів, де спочатку стартували 32 команди.

Матчі 1/8 фіналу заплановано на 1 та 2 березня.

Юнацька ліга УЄФА 2021/22
Раунд плей-оф. 9 лютого, 20:00

Депортиво (Ла-Корунья, Іспанія) - Динамо (Київ, Україна)

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