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Ді Марія уник серйозної травми і зможе зіграти з Реалом

Сьогодні 15:59 213 0
Аргентинець отримав невеличке пошкодження в матчі з Ліллем
Ді Марія уник серйозної травми і зможе зіграти з Реалом
#Ді Марія, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліга чемпіонів, #Лілль, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - L'Équipe.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія уникнув серйозної травми.

Про це повідомляє L’Équipe

33-річний хавбек був замінений наприкінці першого тайму у матчі Ліги 1 з Ліллем (5:1). Аргентинець показав, залишаючи поле, що у нього виникли проблеми з лівою гомілкою внаслідок кількох жорстких стиків із футболістами суперника.

Ді Марію замінили як запобіжний захід, його участі в найближчих матчах нічого не загрожує.

ПСЖ 11 лютого прийме Рен, а 15 лютого зіграє з Реалом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Неймар може пропустити матчі Ліги чемпіонів з Реалом.

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