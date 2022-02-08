Аргентинець отримав невеличке пошкодження в матчі з Ліллем

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія уникнув серйозної травми.

Про це повідомляє L’Équipe

33-річний хавбек був замінений наприкінці першого тайму у матчі Ліги 1 з Ліллем (5:1). Аргентинець показав, залишаючи поле, що у нього виникли проблеми з лівою гомілкою внаслідок кількох жорстких стиків із футболістами суперника.

Ді Марію замінили як запобіжний захід, його участі в найближчих матчах нічого не загрожує.

ПСЖ 11 лютого прийме Рен, а 15 лютого зіграє з Реалом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Неймар може пропустити матчі Ліги чемпіонів з Реалом.