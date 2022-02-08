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У Києві збірну України з футзалу привітали з півфіналом на Євро

Сьогодні 15:09 157 0
У Києві збірну України з футзалу привітали з півфіналом на Євро
#Збірна України з футзалу, #Олександр Косенко, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

У неділю завершився чемпіонат Європи з футзалу, де збірна України, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, посіла четверте місце. Цей Євро став одним із найкращих для нас та найуспішнішим за 17 років.

Щоб привітати команду з цим досягненням, у вівторок за підтримки Parimatch Ukraine в PM Hall відбувся урочистий захід. Його гостями якого стали президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, головний тренер збірної Олександр Косенко та гравці.

Разом вони розповіли, як для них все складалося в Нідерландах, де проходив турнір, та завдяки чому вдалося посісти місце у Топ-4.

Альона Кобозєва, Head of Communications Parimatch Ukraine: Своєю грою на Євро наша команда показала, що вона дійсно творить історію. Для нас велика честь бути вашим партнером, підтримувати асоціацію та національну команду. Сподіваємося на нові успіхи в майбутньому та щиро бажаємо, щоб результати ставали все вище і вище. А смак кожного голу у вас залишався якнайдовше.

Сергій Владико, президент АФУ: Не тільки у гравців, а й у мене емоцій немає після Євро. Але це приємна спустошеність після успішного результату. Дуже вдячний всім, хто допомагав команді. Ми довго йшли до цього, провели серйозну підготовку, зіграли багато спарингів. Леви – інакше й не назвеш наших гравців. Билися душею та серцем. Нас ще довго згадуватимуть в Нідерландах.

Також президент АФУ зазначив, що дуже б хотілося провести фінальну частину великого турніру в Україні. Це питання постійно обговорюється, але у нас немає потрібних арен. Втім, Україна претендує на проведення Євро-2025 з баскетболу і ці майданчики цілком можуть бути використані й для потреб футзалу.

Олександр Косенко, головний тренер збірної України: Ми привернули до себе увагу всієї країни. Змогли показати гру, яка всім сподобалася. А вболівальника не обдуриш і ми дійсно відчували підтримку. Було складно фізично та психологічно, але ми були однією командою і завдяки цьому здобули результат. Він не випадковий, фундамент було закладено давно. Будемо продовжувати рухатися вперед, хлопці зрозуміли, що ми здатні на багато що.

Олександр Косенко додав, що чим більше у нас буде майданчиків, тим більше дітей гратимуть і тим більше у нас буде професіоналів високого рівня. Україна має великий потенціал, але для його реалізації потрібні умови, як і в будь-якому виді спорту.

Петро Шотурма, капітан збірної України: Результат здобутий на Євро дасть великий поштовх для розвитку футзалу. Атмосфера під час турніру була хорошою в команді й ми показали бійцівські якості на 100%. Ми відчували неймовірну підтримку і це надихало.

Михайло Зварич, найкращий бомбардир збірної України на Євро: Четверте місце – непоганий результат. Але ми здатні боротися за більше. Ставлення до нас змінилося, нас бояться та поважають. І все це завдяки нашій грі.

Ще гравці поділилися, що після Євро їм найбільше хочеться нормально поїсти, оскільки страви у Нідерландах були не найкращі. А ще – прогулятися на свіжому повітрі, адже на Євро довелося дотримуватися карантинних норм.

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