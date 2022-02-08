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Шотурма: На Євро-2022 з футзалу ми билися за Україну

Сьогодні 11:35 148 0
Капітан національної команди розповів про відношення збірної до Євро-2022
Шотурма: На Євро-2022 з футзалу ми билися за Україну
#Збірна України з футзалу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #АФУ (Асоцiацiя футзалу України), #Петро Шотурма, #Євро-2022 з футзалу, #Збірна Іспанії з футзалу

Джерело - УАФ.

Збірна України з футзалу показала бійцівський дух на Євро-2022.

Про це заявив капітан національної команди Петро Шотурма.

"Ми показали свій бійцівський дух, ми були єдиним цілим. Ми максимально віддалися цим змаганням, адже Євро – це турнір, на якому виступають найкращі з найкращих, на якому хочеться продемонструвати все, на що ти здатний", - заявив гравець.

  Актуально: Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022.

"Ми билися за Україну й хотіли, щоб наші вболівальники відчували той азарт і ті емоції, які були в нас, коли ми виходили на паркет та боролися за перемогу. Я пишаюся тим, що знаходжуся в цій збірній. Наша Україна – це найкраще, що може бути. Слава Україні!" - сказав Шотурма.

Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).

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