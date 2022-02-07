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Динамо намагалось підписати Кравця

Сьогодні 21:40 259 0
Василь Кравець міг опинитися у Динамо
Динамо намагалось підписати Кравця
#Василь Кравець, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оборонець хіхонського Спортінга Василь Кравець перебував на радарах Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Свого часу Василь Кравець міг опинитися в київському Динамо. Коли Лужний допомагав Хацкевичу тренувати команду, то він дуже рекомендував, щоб з Карпат забрали цього футболіста. Наскільки я розумію, вони майже домовилися, але тоді у гравця з'явилася пропозиція з Іспанії й він просто обрав Іспанію.

Минулої зими ми з ним перетиналися, спілкувалися кілька хвилин, і я так само цікавився, чи йому було б цікаво повернутися до України. Він сказав, що на даному етапі хоче залишитися в Іспанії. На той момент пропозиції від клубів УПЛ він не розглядав, а зараз, думаю, тим більше. Тоді він не мав ігрової практики, а тепер має", – сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.

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