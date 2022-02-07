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Ньюкасл готує трансфер легенди Баварії

Сьогодні 17:14 119 0
Ньюкасл хоче підписати Томаса Мюллера
Ньюкасл готує трансфер легенди Баварії
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Томас Мюллер, #Ньюкасл, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Ньюкасл зацікавлений у підписанні 32-річного німецького нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллера.

Про це повідомляє Bild.

Ньюкасл вже зв'язався з Баварією щодо трансферу гравця. "Сороки" спробують підписати Мюллера влітку. Але сам футболіст не хоче переходити до англійського клубу.

Мюллер – вихованець Баварії, який знаходиться у структурі мюнхенського клубу з 2000 року. Цього сезону футболіст провів за мюнхенську команду 30 матчів у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

Нагадаємо, Ноєр, Мюллер та Левандовський готові продовжити контракт з Баварією.

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