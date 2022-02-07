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Сидорчук назвав головну проблему Динамо

Сьогодні 16:26 218 0
Сергій Сидорчук прокоментував підготовку до другої частини сезону
Сидорчук назвав головну проблему Динамо
#Динамо Київ, #Сидорчук, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо на зборах більше втомилися психологічно, ніж фізично.

Про це розповів капітан Динамо Сергій Сидорчук.

"На зборах більше голова втомлюється. Фізично ніби нормально вже готові. Найважче було на п’ятий день збору, коли була гра з Левскі – це був найважчий день у плані психології. А так день відпочили, після чого тренування було в радість.

Я би не сказав, що фізично ми були втомлені. Навіть навпаки – судячи з того обсягу роботи, який ми виконали в матчі з Левскі, зробили найбільше, найбільше пробігли, ніж у будь-якій іншій грі на обох зборах. Тож справа не у фізичних кондиціях, а більше у психології.

Щодо двох тренувань на день – це цілком нормально. До цього потрібно було звикнути. Містер працює вже півтора року в Динамо, і ми нормально ставимося до цього. Те ж саме стосується й матчу в день прильоту – це сприйняли цілком нормально.

В Іспанії було приємніше – це стосується і погоди, і якості полів. Натомість в Туреччині є більше можливостей, аби варіювати спаринг-партнерів. Але, загалом, гріх скаржитися, адже в Україні таких полів ми би не знайшли. Якщо ж порівнювати Іспанію та Туреччину, то умови для тренувань були кращими на Піренеях", – розповів Сидорчук.

Раніше повідомлялося, що Динамо запропонувало 1,7 млн євро за капітана Шерифа.

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