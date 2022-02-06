Моурінью: Рому вважають маленьким клубом

Арбітри не вважають Рому великим клубом.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Я розмовляв із рефері, бо, на мою думку, він помилився. Як ви вважаєте, якби Дзаніоло грав за Інтер, Ювентус чи Мілан, склалася б така сама ситуація? Йому не давали пенальті весь сезон, на ньому постійно фолять, він відкриває рота і автоматично отримує попередження. Він мав сім чи вісім жовтих карток і дві червоні.

Дзаніоло був видалений, тому що він тричі сказав містеру Абіссо: "Якого чорта ти свиснув?". Він сказав це три рази поспіль, але це не було образою.

Як ви думаєте, було б дано червону картку, наприклад, Лаутаро Мартінесу на Сан-Сіро? Чи Джорджіо К'єлліні на стадіоні Ювентуса? Чи Златану Ібрагімовичу на Сан-Сіро?

Ось де ми знаходимося, нас вважають маленьким клубом. Можливо, це навіть не вина арбітра, можливо, суддя просто дотримується вказівок, які йому дають для сучасного футболу відповідальні професори", - відзначив Моурінью.