Хаві пояснив відсутність Алвеса у заявці Барселони на Лігу Європи

Головний тренер Барселони Хаві важко ухвалив рішення не включати Дані Алвеса у заявку на плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я жалкую про це рішення. Що б я не обрав, це було б важко. Ми вибрали Дані через позицію, тому що вважаємо, що правий фланг захисту краще укомплектований, ніж атака. Я був несправедливий до Дані. Треба було "жертвувати" кимось з новачків, і це вийшов Дані. Суто через позицію, виступів це не стосується.

Ліга Європи – це наша можливість виграти її та вийти до Ліги чемпіонів. Ми хочемо бути в Лізі чемпіонів, хоча цього року були не на тому рівні. Перемога в Лізі Європи тепер є однією з цілей нашого сезону. Хочемо опинитися в списку переможців цього турніру", – розповів Хаві.