Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Вчора 20:08 1481 1
Збірна України зіграє з Іспанією у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи з футзалу
Сьогодні 13:03 247
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 12:31 2038
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 08:02 4582
Українські фігуристи посіли останнє місце у командному турнірі
Сьогодні 05:48 673
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 05:43 23454 2
Українка Шаботова стала сьомою у короткій програмі у рамках командного турніру
Сьогодні 05:33 468
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Сьогодні 00:07 1302
Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд, Ман Сіті із Зінченком знищив Фулгем. Результати матчів 1/16 Кубка Англії
Вчора 23:53 1154
Росія вимагає від УЄФА провести розслідування щодо поведінки українських уболівальників
Вчора 23:16 1470 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Хаві пояснив відсутність Алвеса у заявці Барселони на Лігу Європи

Сьогодні 12:26 165 0
Хаві прокоментував непотрапляння Дані Алвеса у заявку Барселони на Лігу Європи
Хаві пояснив відсутність Алвеса у заявці Барселони на Лігу Європи
#Барселона, #Ліга Європи, #Хаві Ернандес, #Дані Алвес

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Барселони Хаві важко ухвалив рішення не включати Дані Алвеса у заявку на плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я жалкую про це рішення. Що б я не обрав, це було б важко. Ми вибрали Дані через позицію, тому що вважаємо, що правий фланг захисту краще укомплектований, ніж атака. Я був несправедливий до Дані. Треба було "жертвувати" кимось з новачків, і це вийшов Дані. Суто через позицію, виступів це не стосується.

Ліга Європи – це наша можливість виграти її та вийти до Ліги чемпіонів. Ми хочемо бути в Лізі чемпіонів, хоча цього року були не на тому рівні. Перемога в Лізі Європи тепер є однією з цілей нашого сезону. Хочемо опинитися в списку переможців цього турніру", – розповів Хаві.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Барселона зіграє з Наполі.

Нагадаємо, Алвес не увійшов у заявку Барселону на Лігу Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО 11234
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28028
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла 7334 3
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25061
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 25243
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23454 2
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6442
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4314
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15099
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 22440 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9200
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17607