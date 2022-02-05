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Айнтрахт здолав Штутгарт, Уніон поступився Аугсбургу. Результати матчів 21 туру Бундесліги

Сьогодні 18:34 147 0
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Бундесліги
Айнтрахт здолав Штутгарт, Уніон поступився Аугсбургу. Результати матчів 21 туру Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Армінія, #Аугсбург, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм, #Кельн, #Майнц, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, відбулися матчі регулярного чемпіонату німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 05 лютого

Армінія - Боруссія М 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Серра, 1:1 - 38 Плеа

Аугсбург - Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Грегорич, 2:0 - 59 Хан

Кельн - Фрайбург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Модест

Майнц - Гоффенгайм 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Лі Че Сон, 2:0 - 83 Ніакате(П)

Штутгарт - Айнтрахт 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Н'Діка, 1:1 - 42 Антон, 1:2 - 47 Хрустич, 2:2 - 70 Калайджич, 2:3 - 77 Хрустич

Також, сьогодні, відбудеться ще один поєдинок у чемпіонаті Німеччини:

19:30. Баварія - РБ Лейпциг

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