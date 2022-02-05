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Алвес відреагував на непотрапляння у заявку Барселони на Лігу Європи

Сьогодні 12:37 129 0
Дані Алвес прокоментував на відсутність у заявці на Лігу Європи
Алвес відреагував на непотрапляння у заявку Барселони на Лігу Європи
#Барселона, #Ліга Європи, #Наполі, #Дані Алвес

Джерело - isport.ua.

Футболіст Барселони Дані Алвес пояснив, чому не потрапив у заявку на плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів сам гравець.

"Хаві знає, що я думаю про це. Зараз я думаю про те, як допомогти клубу. Ми працівники клубу, клуб вирішує. Я прийшов сюди, щоб допомогти, привнести елемент суперництва, переможного духу.

Якщо я маю допомогти з боку, то добре. Я хотів би бути у заявці, але нас четверо, а місць лише три. Але я не хочу псувати атмосферу у команді", - відзначив Алвес.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Барселона зіграє з Наполі.

Нагадаємо, Алвес не увійшов у заявку Барселону на Лігу Європи.

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