Алвес відреагував на непотрапляння у заявку Барселони на Лігу Європи

Джерело - isport.ua.
Футболіст Барселони Дані Алвес пояснив, чому не потрапив у заявку на плей-оф Ліги Європи.
Про це розповів сам гравець.
"Хаві знає, що я думаю про це. Зараз я думаю про те, як допомогти клубу. Ми працівники клубу, клуб вирішує. Я прийшов сюди, щоб допомогти, привнести елемент суперництва, переможного духу.
Якщо я маю допомогти з боку, то добре. Я хотів би бути у заявці, але нас четверо, а місць лише три. Але я не хочу псувати атмосферу у команді", - відзначив Алвес.
В 1/8 фіналу Ліги Європи Барселона зіграє з Наполі.
Нагадаємо, Алвес не увійшов у заявку Барселону на Лігу Європи.