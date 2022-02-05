Алвес відреагував на непотрапляння у заявку Барселони на Лігу Європи

Футболіст Барселони Дані Алвес пояснив, чому не потрапив у заявку на плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів сам гравець.

"Хаві знає, що я думаю про це. Зараз я думаю про те, як допомогти клубу. Ми працівники клубу, клуб вирішує. Я прийшов сюди, щоб допомогти, привнести елемент суперництва, переможного духу.

Якщо я маю допомогти з боку, то добре. Я хотів би бути у заявці, але нас четверо, а місць лише три. Але я не хочу псувати атмосферу у команді", - відзначив Алвес.