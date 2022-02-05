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Рангнік: Ми повинні були вирішувати матч з Мідлсбро ще в першому таймі

Сьогодні 11:27 194 0
Ральф Рангнік прокоментував виліт своєї команди з Кубка Англії
Рангнік: Ми повинні були вирішувати матч з Мідлсбро ще в першому таймі
Фото - gettyimages
#Кубок Англії, #Манчестер Юнайтед, #Мідлсбро, #Ральф Рангнік

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед повинний був вирішувати матч з Мідлсбро ще у першому таймі.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік.

"Величезне розчарування. Ми повинні були вирішувати цю гру ще в першому таймі. Перекладина, штанга, пенальті, величезна кількість моментів. Ми повинні були виграти з перевагою в два-три м'ячі, а не програти в серії пенальті.

Не розумію, як могли зарахувати гол у наші ворота. Там була явна гра рукою. Навіщо тоді вигадали VAR? Звичайно, ми дозволили супернику провести контратаку, але гра рукою була.

Розчарування Еланга? Я його розумію, але будь-який футболіст міг опинитися на його місці. Восьмий за рахунком пенальті чинить тиск, тому ніхто не звинувачує хлопця", - розповів Рангнік.

Нагадаємо, Мідлсбро вибив Манчестер Юнайтед з Кубка Англії.

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