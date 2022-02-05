Манчестер Юнайтед повинний був вирішувати матч з Мідлсбро ще у першому таймі.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік.

"Величезне розчарування. Ми повинні були вирішувати цю гру ще в першому таймі. Перекладина, штанга, пенальті, величезна кількість моментів. Ми повинні були виграти з перевагою в два-три м'ячі, а не програти в серії пенальті.

Не розумію, як могли зарахувати гол у наші ворота. Там була явна гра рукою. Навіщо тоді вигадали VAR? Звичайно, ми дозволили супернику провести контратаку, але гра рукою була.

Розчарування Еланга? Я його розумію, але будь-який футболіст міг опинитися на його місці. Восьмий за рахунком пенальті чинить тиск, тому ніхто не звинувачує хлопця", - розповів Рангнік.