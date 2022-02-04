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Пролетер - Металіст 1925 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:51 133 0
Харків'яни програли в контрольному поєдинку
Пролетер - Металіст 1925 2:1. Огляд матчу
#Контрольний поєдинок, #Металіст 1925, #Пролетер

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 поступився Пролетеру в рамках контрольного поєдинку в рамках зимових зборів.

Контрольний поєдинок

04 лютого

Пролетер - Металіст 1925 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Жичиков, 1:1 - 55 Нінкович(П), 2:1 - 63 Нінкович

Раніше Металіст 1925 поступився Воєводині.

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