Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 поступився Пролетеру в рамках контрольного поєдинку в рамках зимових зборів.
Контрольний поєдинок
04 лютого
Пролетер - Металіст 1925 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Жичиков, 1:1 - 55 Нінкович(П), 2:1 - 63 Нінкович
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 поступився Пролетеру в рамках контрольного поєдинку в рамках зимових зборів.
Контрольний поєдинок
04 лютого
Пролетер - Металіст 1925 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Жичиков, 1:1 - 55 Нінкович(П), 2:1 - 63 Нінкович