У планах немає знімати команду з другої ліги

Джерело - Sport Arena.

Клуб Другої української ліги Рубікон отримає нових власників

Про це повідомляє Sport Arena.

Вони ухвалять рішення про майбутнє клубу. Поки що у планах немає знімати команду з другої ліги.

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Інформація про можливе припинення виступу у другій лізі з'явилася після відходу з Олімпіку головного тренера та групи футболістів. Донецький клуб пов'язували із Рубіконом.

Рубікон займає 13-те місце у групі А другої ліги.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка розпустило команду.