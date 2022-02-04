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У Рубікона будуть нові інвестори

Сьогодні 16:34 185 0
У планах немає знімати команду з другої ліги
У Рубікона будуть нові інвестори
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Рубікон

Джерело - Sport Arena.

Клуб Другої української ліги Рубікон отримає нових власників

Про це повідомляє Sport Arena.

Вони ухвалять рішення про майбутнє клубу. Поки що у планах немає знімати команду з другої ліги.

  АктуальноРубікон покинуло 12 футболістів

Інформація про можливе припинення виступу у другій лізі з'явилася після відходу з Олімпіку головного тренера та групи футболістів. Донецький клуб пов'язували із Рубіконом.

Рубікон займає 13-те місце у групі А другої ліги.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка розпустило команду.

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