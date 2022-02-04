Джерело - Sport Arena.
Клуб Другої української ліги Рубікон отримає нових власників
Про це повідомляє Sport Arena.
Вони ухвалять рішення про майбутнє клубу. Поки що у планах немає знімати команду з другої ліги.
Актуально: Рубікон покинуло 12 футболістів
Інформація про можливе припинення виступу у другій лізі з'явилася після відходу з Олімпіку головного тренера та групи футболістів. Донецький клуб пов'язували із Рубіконом.
Рубікон займає 13-те місце у групі А другої ліги.
Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка розпустило команду.