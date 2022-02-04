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Караваєв: Щдня їздив на базу Динамо та тренувався

Сьогодні 10:55 120 0
Олександр Караваєв прокоментував відновлення форми
Караваєв: Щдня їздив на базу Динамо та тренувався
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Караваєв

Джерело - fcdynamo.com.

Універсал Динамо Олександр Караваєв відновлює форму після коронавірусу.

Про це розповів сам футболіст.

"Почуваюся дуже добре, оскільки я не полишав тренуватися в Києві: коли отримав негативний тест, у мене залишався тиждень до другого збору, і я кожного дня їздив на нашу базу і тренувався – займався у залі і бігав на полі.

Так, перша гра була важкою для мене, поки я втягувався, але вже під час другої я почувався краще. З кожним днем я відчував, що набираю", - відзначив Караваєв.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку.

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