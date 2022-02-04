Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 1476
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 21725 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 226
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 07:02 710
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 06:48 870
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 06:09 1717
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Вчора 18:39 1925
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Вчора 18:15 614
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Вчора 12:47 588
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 11:29 25750
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1342
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1203
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4339
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1124
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 945

Вест Бромвіч призначив відомого тренера

Сьогодні 08:11 86 0
Вест Бромвіч призначив нового головного тренера
Вест Бромвіч призначив відомого тренера
#Вест Бромвіч, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Джерело - Чемпіон.

Вест Бромвіч оголосив про прихід Стіва Брюса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 1,5 роки. Власники клубу розраховують, що новий наставник допоможе "дроздам" повернутись до АПЛ, з якої команда вилетіла минулого сезону.

За свою кар'єру англієць очолював Хаддерсфілд, Віган, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Астон Віллу, Сандерленд, Халл Сіті та Шеффілд Венсдей.

Останнім місцем роботи Брюса став Ньюкасл.

Нагадаємо, Вест Бромвіч підписав екснападника Ліверпуля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21362
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25750
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 21725 2
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22248
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 9393
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17907
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10406
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21986 2
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 43739
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 32860 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10450 5
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 8732