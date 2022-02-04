Вест Бромвіч призначив відомого тренера

Вест Бромвіч призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Вест Бромвіч оголосив про прихід Стіва Брюса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на 1,5 роки. Власники клубу розраховують, що новий наставник допоможе "дроздам" повернутись до АПЛ, з якої команда вилетіла минулого сезону.

За свою кар'єру англієць очолював Хаддерсфілд, Віган, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Астон Віллу, Сандерленд, Халл Сіті та Шеффілд Венсдей.

Останнім місцем роботи Брюса став Ньюкасл.

Нагадаємо, Вест Бромвіч підписав екснападника Ліверпуля.