Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3473
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Сьогодні 18:39 255
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Сьогодні 18:15 202
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 16:10 1467
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 15:33 221
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 14:33 416
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Сьогодні 12:47 427
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 25366
Металіст підписав бразильського таланта
Сьогодні 08:27 470
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:27 20999 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1309
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1182
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4308
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1088
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 922

На клуб Піке накладено ембарго через борги

Сьогодні 18:21 190 0
Андорра має можливість подати апеляцію на накладене ембарго
На клуб Піке накладено ембарго через борги
#Андорра, #Барселона, #Піке

Джерело - Cadena SER.

На Андорру, якою володіє захисник Барселони Жерар Піке, через борги накладено ембарго.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Відомості про це надійшли до клубу сьогодні.

Андорра винна 37 587 євро туристичній компанії Viatges España SL. Загальний борг клубу перевищує 200 тисяч євро, однак зазначається, що ця заборгованість була накопичена до того, як Піке придбав контрольний пакет акцій клубу.

Андорра має можливість подати апеляцію на накладене ембарго.

Після того, як Піке придбав клуб, Андорра вже закрила два борги, розмір кожного – 300 тисяч євро.

Нагадаємо, захисник Барселони Лангле отримав пошкодження.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 21826
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 20999 2
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 20725
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 32440 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25366
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17073
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17131
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9330
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17189 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8826
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1756 2
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії 3644 4