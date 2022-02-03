Андорра має можливість подати апеляцію на накладене ембарго

Джерело - Cadena SER.

На Андорру, якою володіє захисник Барселони Жерар Піке, через борги накладено ембарго.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Відомості про це надійшли до клубу сьогодні.

Андорра винна 37 587 євро туристичній компанії Viatges España SL. Загальний борг клубу перевищує 200 тисяч євро, однак зазначається, що ця заборгованість була накопичена до того, як Піке придбав контрольний пакет акцій клубу.

Андорра має можливість подати апеляцію на накладене ембарго.

Після того, як Піке придбав клуб, Андорра вже закрила два борги, розмір кожного – 300 тисяч євро.

Нагадаємо, захисник Барселони Лангле отримав пошкодження.