Джерело - RMC Sport.
Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан не планує очолювати ПСЖ найближчим часом.
Про це повідомляє RMC Sport.
49-річний фахівець відхиляв пропозиції парижан у листопаді та грудні. Він не хоче приймати керівництво командою посеред сезону.
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Зідан сподівається отримати пропозицію щодо роботи у збірній Франції.
Але він може погодитись очолити ПСЖ, якщо зрозуміє, що нинішній головний тренер національної команди Дідьє Дешам залишиться на посаді після ЧС-2022.
Нагадаємо, ПСЖ пропонує Зідану понад 12 млн євро на рік.