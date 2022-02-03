Зідан чекає на звільнення Дешама зі збірної Франції

Джерело - RMC Sport.

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан не планує очолювати ПСЖ найближчим часом.

Про це повідомляє RMC Sport.

49-річний фахівець відхиляв пропозиції парижан у листопаді та грудні. Він не хоче приймати керівництво командою посеред сезону.

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Зідан сподівається отримати пропозицію щодо роботи у збірній Франції.

Але він може погодитись очолити ПСЖ, якщо зрозуміє, що нинішній головний тренер національної команди Дідьє Дешам залишиться на посаді після ЧС-2022.

Нагадаємо, ПСЖ пропонує Зідану понад 12 млн євро на рік.