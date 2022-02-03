Ексасистент Луческу: Гуляти Києвом було небезпечно

У колишнього помічника Мірчі Луческу у Динамо Дієго Лонго залишилися неоднозначні спогади про Україну.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Після 15 років спільної роботи я пішов від Развана Луческу, щоб приєднатися до його батька в київському Динамо. У штабі Мірчі Луческу я працював над обороною. Це був виклик, але я отримав чудовий досвід у топ-клубі.

У житті завжди є "але". Луческу 12 років провів у Шахтарі, тому, коли ми приїхали в Україну, на вулицях були протести. Нам доводилося місяцями жити у спорткомплексі Динамо. Головний тренер був у небезпеці і не міг вільно ходити столицею України.

Навіть після переможних матчів та здобуття чемпіонства гуляти Києвом було небезпечно. Навіть морозним містом, як у той рік. З часом Мірча Луческу навчився жартувати і щодо цього", – розповів Лонго.