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Ексасистент Луческу: Гуляти Києвом було небезпечно

Сьогодні 13:30 188 0
Дієго Лонго прокоментував свій період у Динамо
Ексасистент Луческу: Гуляти Києвом було небезпечно
#Динамо Київ, #Лонго, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

У колишнього помічника Мірчі Луческу у Динамо Дієго Лонго залишилися неоднозначні спогади про Україну.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Після 15 років спільної роботи я пішов від Развана Луческу, щоб приєднатися до його батька в київському Динамо. У штабі Мірчі Луческу я працював над обороною. Це був виклик, але я отримав чудовий досвід у топ-клубі.

У житті завжди є "але". Луческу 12 років провів у Шахтарі, тому, коли ми приїхали в Україну, на вулицях були протести. Нам доводилося місяцями жити у спорткомплексі Динамо. Головний тренер був у небезпеці і не міг вільно ходити столицею України.

Навіть після переможних матчів та здобуття чемпіонства гуляти Києвом було небезпечно. Навіть морозним містом, як у той рік. З часом Мірча Луческу навчився жартувати і щодо цього", – розповів Лонго.

Нагадаємо, форвард Динамо спровокував свій трансфер неадекватною поведінкою.

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