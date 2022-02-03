Гельзін назвав винних у можливому зникненні Олімпіка

Керівництво УАФ винне у потенційному зникнення Олімпіка.

Про це розповів експрезидент Олімпіка Владислав Гельзін у коментарі Footboom.

"Я також дізнався про це з інтернету. Ви ж знаєте, з певного моменту я не маю відношення до справ клубу. Але можу тільки сказати ще раз – за нинішнього керівництва українського футболу, яке складають одні споживачі, у нас до футболу залишатиметься скептичне ставлення. Щодо того, що зараз відбувається, і з Олімпіком, і навколо інших клубів – на жаль, велике розчарування.

Якщо інформація підтвердиться, які шанси в Олімпіка у майбутньому відродитися як Металіст? Я так розумію, що у президента Металіста теж був певний термін, пов'язаний з неможливістю займатися футболом. Я зараз завдяки вже згаданим керівникам нашого футболу чекаю закінчення свого терміну. Час поки є, подивимося, що буде з тим же Олімпіком, може він ще не буде втрачений. Дуже хочу, щоб клуб зберігся, а там вже як складеться. У всякому разі, У мене є ще якийсь період, щоб озирнутися, плюс будуть вибори. Якщо знову прийдуть ці люди, то мені, напевно, немає сенсу більше йти в футбол. Вважаю, що до тих людей, завдяки яким сьогодні тримається український футбол, має бути елементарна повага", – відзначив Гельзін.