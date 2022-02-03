Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3153
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 24861
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 10:02 1291
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:27 20520 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 06:01 31379 1
Збірна Сенегалу вийшла до фіналу Кубку африканських націй
Вчора 22:57 557
Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку
Вчора 18:57 703
Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022
Вчора 18:10 603
Обамеянг став гравцем Барселони
Вчора 13:24 393
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Вчора 13:03 10224
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гельзін назвав винних у можливому зникненні Олімпіка

Сьогодні 10:13 196 0
Владислав Гельзін прокоментував можливе зникнення Олімпіка
Гельзін назвав винних у можливому зникненні Олімпіка
#Гельзін, #Олімпік, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - footboom.com.

Керівництво УАФ винне у потенційному зникнення Олімпіка.

Про це розповів експрезидент Олімпіка Владислав Гельзін у коментарі Footboom.

"Я також дізнався про це з інтернету. Ви ж знаєте, з певного моменту я не маю відношення до справ клубу. Але можу тільки сказати ще раз – за нинішнього керівництва українського футболу, яке складають одні споживачі, у нас до футболу залишатиметься скептичне ставлення. Щодо того, що зараз відбувається, і з Олімпіком, і навколо інших клубів – на жаль, велике розчарування.

Якщо інформація підтвердиться, які шанси в Олімпіка у майбутньому відродитися як Металіст? Я так розумію, що у президента Металіста теж був певний термін, пов'язаний з неможливістю займатися футболом. Я зараз завдяки вже згаданим керівникам нашого футболу чекаю закінчення свого терміну. Час поки є, подивимося, що буде з тим же Олімпіком, може він ще не буде втрачений. Дуже хочу, щоб клуб зберігся, а там вже як складеться. У всякому разі, У мене є ще якийсь період, щоб озирнутися, плюс будуть вибори. Якщо знову прийдуть ці люди, то мені, напевно, немає сенсу більше йти в футбол. Вважаю, що до тих людей, завдяки яким сьогодні тримається український футбол, має бути елементарна повага", – відзначив Гельзін.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка розпустило команду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною 17851
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 21266
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 19807
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24861
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 31379 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 20520 2
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17666 3
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14206
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 28830 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 4844
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7198
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5332