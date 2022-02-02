Італієць незадоволений трансферною політикою клуба

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі незадоволений роботою клубу у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Italia

Римляни підписали лише одного новачка взимку – 23-річного півзахисника Жоване Кабрала.

Саррі здивований підписанням Кабрала та розчарований трансферною кампанією Лаціо. Саррі та його штаб навіть не знали, що це за гравець.

Він поставив ультиматум президентові клубу Клауді Лотіто. Мауріціо заявив, що хоче брати більшу участь у рішеннях клубу, а також повідомив, що залишиться в Лаціо, тільки якщо спортивний директор Іглі Таре піде.

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З тренером велися переговори щодо нового контракту терміном до 2025 року, але зараз вони на паузі. Саррі дуже сердиться на керівництво Лаціо і розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

Тренер чекав, що у Лаціо з'явиться новий нападник, а також центральний та крайній захисники.

Нагадаємо, Лаціо та Аталанта Маліновського зіграли внічию.