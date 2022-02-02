Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Сьогодні 19:42 2341
Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку
Сьогодні 18:57 221
Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022
Сьогодні 18:10 221
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 261
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 1965
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 764
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 613
Динамо цікавиться форвардом Сочі
Сьогодні 09:12 2239
Євро-2022 з футзалу: УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія
Сьогодні 08:27 1523
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29784 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Саррі може покинути Лаціо

Сьогодні 18:48 139 0
Італієць незадоволений трансферною політикою клуба
Саррі може покинути Лаціо
#Лаціо, #Мауріціо Саррі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жоване Кабрал

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі незадоволений роботою клубу у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Italia

Римляни підписали лише одного новачка взимку – 23-річного півзахисника Жоване Кабрала.

Саррі здивований підписанням Кабрала та розчарований трансферною кампанією Лаціо. Саррі та його штаб навіть не знали, що це за гравець.

Він поставив ультиматум президентові клубу Клауді Лотіто. Мауріціо заявив, що хоче брати більшу участь у рішеннях клубу, а також повідомив, що залишиться в Лаціо, тільки якщо спортивний директор Іглі Таре піде.

  АктуальноСаррі хоче підписати Кепу в Лаціо

З тренером велися переговори щодо нового контракту терміном до 2025 року, але зараз вони на паузі. Саррі дуже сердиться на керівництво Лаціо і розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

Тренер чекав, що у Лаціо з'явиться новий нападник, а також центральний та крайній захисники.

Нагадаємо, Лаціо та Аталанта Маліновського зіграли внічию.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 65329 5
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29784 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 12056 1
Калиниченко: У півфіналі Україна - Росія буде неспортивна напруга Калиниченко: У півфіналі Україна - Росія буде неспортивна напруга 10408
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 20500
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 18776
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2886
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1808
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9281
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4427
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 18126
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 17839