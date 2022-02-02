Арсенал заплатив Обамеянгу 7 мільйонів за розірвання контракту

Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень

Джерело - The Times.

Арсенал виплатив нападнику П'єру-Емерику Обамеянгу неустойку за розірвання контракту.

Про це повідомляє The Times.

Лондонський клуб виплатив форварду майже 7 млн фунтів, щоб розірвати з ним контракт, який діяв до літа 2023 року.

За цією угодою Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень.

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Зазначається, що Барса не мала необхідності завершувати перехід Обамеянга в заключний день трансферного вікна, оскільки він приєднався до клубу на правах вільного агента.