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Арсенал заплатив Обамеянгу 7 мільйонів за розірвання контракту

Сьогодні 16:36 202 0
Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень
Арсенал заплатив Обамеянгу 7 мільйонів за розірвання контракту
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери

Джерело - The Times.

Арсенал виплатив нападнику П'єру-Емерику Обамеянгу неустойку за розірвання контракту.

Про це повідомляє The Times.

Лондонський клуб виплатив форварду майже 7 млн фунтів, щоб розірвати з ним контракт, який діяв до літа 2023 року.

За цією угодою Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень.

  Актуально: Обамеянг став гравцем Барселони

Зазначається, що Барса не мала необхідності завершувати перехід Обамеянга в заключний день трансферного вікна, оскільки він приєднався до клубу на правах вільного агента.

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