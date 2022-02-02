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Марлос: Завжди мріяв грати за Атлетіку Паранаенсі

Сьогодні 12:37 156 0
Марлос прокоментував перехід до бразильського клубу.
Марлос: Завжди мріяв грати за Атлетіку Паранаенсі
#Бразилія, #Марлос, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Атлетіку Паранаенсі

Джерело - athletico.com.br.

Марлос здійснив свою мрію, коли став гравцем Атлетіку Паранаенсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Завжди чітко заявлявши, ща мрію грати за Атлетіку Паранаенсі. Дуже радію, що мене тут прийняли всі, хто є частиною проєкту. Буду працювати з кваліфікованими та визнаними професіоналами у футболі. Атлетіко - дивовижний. Тут чудова структура. Мені навіть здається, що я досі в Європі.

Вважаю, у жодному клубі Бразилії не відчув би того, що відчуваю зараз. Тепер все залежить від мене, моєї самовіддачі та бажання виправдати очікування клубу", - відзначив Марлос.

Нагадаємо, Марлос став гравцем Атлетіко Паранаенсе.

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