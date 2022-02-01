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ПСЖ не планує звільняти Почеттіно

Сьогодні 19:32 193 0
Керівництво парижан вважає, що відставка тренера зашкодить команді
ПСЖ не планує звільняти Почеттіно
#Кубок Франції, #Ніцца, #Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - RMC Sport.

У керівництва ПСЖ немає питань до тренера Маурісіо Почеттіно, незважаючи на виліт команди з Кубка Франції на стадії 1/8 фіналу від Ніцци.

Про це повідомляє RMC Sport.

Незважаючи на невдалий виступ, позиції аргентинця у ПСЖ міцні. Керівництво клубу не розглядає варіант з його відставкою.

Керівництво ПСЖ не планує відправляти Почеттіно у відставку, оскільки вважає, що це зашкодить команді та завадить їй сконцентруватися на поставлених цілях.

Раніше повідомлялося, що Зідан міг би стати тренером ПСЖ.

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