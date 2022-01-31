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Сікан завершує перехід у клуб Бундесліги

Сьогодні 13:13 302 0
Данило Сікан змінить клуб
Сікан завершує перехід у клуб Бундесліги
#Шахтар, #Ганза Росток, #Данило Сікан

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Данило Сікан найближчим часом приєднається до клубу з другої Бундесліги – Ганзи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Окрім Ганзи, Сікан мав пропозиції від Базеля (Шахтар відмовився відпускати його в оренду з правом викупу), а також цікавив бельгійський Мехелен та Аустрію. 

Варіант з німецьким клубом став пріоритетним, оскільки Ганза пообіцяла нападнику стабільну ігрову практику. Цікаво, що представник другої Бундесліги начебто має намір надати Сікану німецьке громадянство, аби він не вважався легіонером – у Данила є німецьке коріння. Для цього, щоправда, доведеться відмовитись від українського громадянства.

Раніше повідомлялося, що Базель не цікавиться Супрягою та Сіканом.

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