Данило Сікан змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Данило Сікан найближчим часом приєднається до клубу з другої Бундесліги – Ганзи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Окрім Ганзи, Сікан мав пропозиції від Базеля (Шахтар відмовився відпускати його в оренду з правом викупу), а також цікавив бельгійський Мехелен та Аустрію.

Варіант з німецьким клубом став пріоритетним, оскільки Ганза пообіцяла нападнику стабільну ігрову практику. Цікаво, що представник другої Бундесліги начебто має намір надати Сікану німецьке громадянство, аби він не вважався легіонером – у Данила є німецьке коріння. Для цього, щоправда, доведеться відмовитись від українського громадянства.

Раніше повідомлялося, що Базель не цікавиться Супрягою та Сіканом.