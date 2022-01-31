Алієв: Грошей вистачає. Є друзі, є квартири

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не прихильник того, щоб водити людей у квартиру для зйомок.

Про це заявив ексгравець.

"Жити є де, їсти є що. В мене вистачає грошей. У мене є друзі, квартири. Я не прихильник того, щоб водити людей у квартиру для зйомок, хоч скільки разів просили. Я не люблю хвалитися тим, що в мене є. Квартира - це моє особисте, де я сплю. Все в мене добре, хлопці! У банку рахунку немає, є гроші готівкою. Машина є, колеса - у мене все є", - сказав Алієв.