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Алієв: Грошей вистачає. Є друзі, є квартири

Сьогодні 14:02 172 0
Ексгравець розповів про своє фінансове становище
Алієв: Грошей вистачає. Є друзі, є квартири
#Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не прихильник того, щоб водити людей у квартиру для зйомок.

Про це заявив ексгравець.

"Жити є де, їсти є що. В мене вистачає грошей. У мене є друзі, квартири. Я не прихильник того, щоб водити людей у квартиру для зйомок, хоч скільки разів просили. Я не люблю хвалитися тим, що в мене є. Квартира - це моє особисте, де я сплю. Все в мене добре, хлопці! У банку рахунку немає, є гроші готівкою. Машина є, колеса - у мене все є", - сказав Алієв.

Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.

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