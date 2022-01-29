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Рух - Юність 4:1. Відео голів

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Відео голів Рух - Юність
Рух - Юність 4:1. Відео голів
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув розгромну перемогу над Юністю в рамках контрольного поєдинку.

Контрольний поєдинок

29 січня

Рух - Юність 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 2 Шарабура, 1:1 - 13 Климчук , 2:1 - 28 Климчук, 3:1 - 44 Климчук, 4:1 - 75 Климчук

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