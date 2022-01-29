Рух - Юність 4:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Рух здобув розгромну перемогу над Юністю в рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
29 січня
Рух - Юність 4:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 2 Шарабура, 1:1 - 13 Климчук , 2:1 - 28 Климчук, 3:1 - 44 Климчук, 4:1 - 75 Климчук
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Джерело - Чемпіон.
Рух здобув розгромну перемогу над Юністю в рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
29 січня
Рух - Юність 4:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 2 Шарабура, 1:1 - 13 Климчук , 2:1 - 28 Климчук, 3:1 - 44 Климчук, 4:1 - 75 Климчук