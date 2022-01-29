Трубін назвав найгірший та найкращий матч Шахтаря у поточному сезоні

Найгіршим матчем у поточному сезоні для Шахтаря стала поразка від Шерифа у Лізі чемпіонів.

Про це розповів голкіпер "гірників" Анатолій Трубін.

"Найневдаліший матч на євроарені – це, мабуть, перший поєдинок із Шерифом у Лізі чемпіонів, коли ми програли 0:2 на виїзді. Найневдаліший матч в УПЛ – поразка від Олександрії (1:2).

Щодо найкращого матчу, то це, напевно, перемога над Динамо у матчі за Суперкубок України (3:0). А найкращий поєдинок у Лізі чемпіонів... Напевно, із Реалом у Мадриді. По грі з нашого боку був хороший матч, але, на жаль, результат 1:2 бажає кращого", – сказав Трубін.