Головне
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
Вчора 23:07 9256
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:20 43181
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:44 21307
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022
Сьогодні 12:30 420
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:50 21734 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 00:04 14002
Рух підписав сенегальського захисника
Вчора 20:55 380
Самогубство Вірчіса: Боксер перед смертю просив допомоги
Вчора 19:55 3443
Вірчіс перед смертю вимагав від Мангера повернути борг
Вчора 18:38 3876
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера
Вчора 17:43 14239 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Маліновський: У Глазго буде справжня битва на результат

Сьогодні 14:41 331 0
Хавбек збірної України розповів про майбутній матч у плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Маліновський: У Глазго буде справжня битва на результат
#Збірна України з футболу, #збірна Шотландії, #Руслан Маліновський

Джерело - Команда №1.

Збірна Шотландії буде грати проти України в комбінаційний футбол, якщо не чинити на них тиску.

Про це заявив хавбек збірної України Руслан Маліновський.

"Зараз усі вміють грати у хороший футбол. Звісно, якщо вони діятимуть під тиском, то почнуть вантажити м'яч уперед", - заявив гравець.

  АктуальноПідтримаємо збірну України у Глазго!

"Але якщо ми їм дамо час для ухвалення рішень, то грати довгими передачами вони точно не стануть, і у нас можуть виникнути проблеми, оскільки їх футболістам, які виступають на такому рівні, довго думати не потрібно. У Глазго буде справжня битва на результат", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера 14239 1
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 21734 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 21307
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 14002
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 43181
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 9256
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 32011 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 17553
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 4553
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4225
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10047 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 10123