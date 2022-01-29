Збірна Шотландії буде грати проти України в комбінаційний футбол, якщо не чинити на них тиску.

Про це заявив хавбек збірної України Руслан Маліновський.

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"Але якщо ми їм дамо час для ухвалення рішень, то грати довгими передачами вони точно не стануть, і у нас можуть виникнути проблеми, оскільки їх футболістам, які виступають на такому рівні, довго думати не потрібно. У Глазго буде справжня битва на результат", - сказав Маліновський.