Джерело - Команда №1.
Збірна Шотландії буде грати проти України в комбінаційний футбол, якщо не чинити на них тиску.
Про це заявив хавбек збірної України Руслан Маліновський.
"Зараз усі вміють грати у хороший футбол. Звісно, якщо вони діятимуть під тиском, то почнуть вантажити м'яч уперед", - заявив гравець.
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"Але якщо ми їм дамо час для ухвалення рішень, то грати довгими передачами вони точно не стануть, і у нас можуть виникнути проблеми, оскільки їх футболістам, які виступають на такому рівні, довго думати не потрібно. У Глазго буде справжня битва на результат", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії.