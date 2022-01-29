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Спонсора Манчестер Сіті підозрюють у фіктивній діяльності

Сьогодні 14:01 88 0
Журналісти провели розслідування діяльності компанії Wega
Спонсора Манчестер Сіті підозрюють у фіктивній діяльності
#Манчестер Сіті

Джерело - Off The Pitch.

Одного зі спонсорів Манчестер Сіті запідозрили у махінаціях.

Про це повідомляє Off The Pitch.

Журналісти провели розслідування діяльності компанії Wega, яка спонсорує "містян" з 2015 року, а також є "офіційним партнером клубу у питанні захищених безконтактних платежів".

З'ясувалося, що зараз Wega не пропонує клієнтам жодного продукту, на LinkedIn або інших сайтах не вдається знайти жодного співробітника компанії.

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Фірма зареєстрована у Швейцарії, а як контактний телефон у неї вказано неактивний номер у Манчестері.

Крім того, Wega запустила в Катарі "кіберспортивний чемпіонат світу" з призовим фондом у 15 мільйонів доларів, який має відбутися паралельно з ЧС-2022. Проте подробиці турніру так і не були опубліковані, і офіційні представники ЧС-2022 нічого не знають про кіберспортивний турнір.

Манчестер Сіті відмовився коментувати інформацію про Wega.

Нагадаємо, Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо.

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