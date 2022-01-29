Джерело - Чемпіон.
Президент Динамо Ігор Суркіс просив у Евертона 30 млн за українського захисника Віталія Миколенка.
Про це він розповів на Ютуб-каналі Бомбардир.
"Щодо Миколенка надійшла пропозиція від Евертона. Жодні агенти, ніхто. Я розпочав переговори. Протягом двох днів ми з Евертон про все домовилися. Мене влаштувала трансферна сума. Миколенко полетів, пройшов медогляд", - заявив функціонер.
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"На нього дивляться, є певні параметри за сумою. Звичайно, я назвав більше - 30 млн. За Матвієнка Шахтарю давали 25 або 30 млн, вони сказали 50. Це нормальні торги. Я розумів, що десь у цьому районі ми зійдемося".
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"Але для мене в цьому трансфері дуже важливою була думка самого Миколенка, чи готовий він. Просто через гроші сунути пацана? Я вам присягаюся, він мені як син. Цю плеяду футболістів люблю як своїх дітей", - сказав Суркіс.