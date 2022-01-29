Президент Динамо розповів, як відбувалися переговори з Евертоном

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс просив у Евертона 30 млн за українського захисника Віталія Миколенка.

Про це він розповів на Ютуб-каналі Бомбардир.

"Щодо Миколенка надійшла пропозиція від Евертона. Жодні агенти, ніхто. Я розпочав переговори. Протягом двох днів ми з Евертон про все домовилися. Мене влаштувала трансферна сума. Миколенко полетів, пройшов медогляд", - заявив функціонер.

Актуально: Лемпард погодився очолити Евертон

"На нього дивляться, є певні параметри за сумою. Звичайно, я назвав більше - 30 млн. За Матвієнка Шахтарю давали 25 або 30 млн, вони сказали 50. Це нормальні торги. Я розумів, що десь у цьому районі ми зійдемося".

Читайте також: Миколенко подарував Усику футболку Евертона