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Суркіс: Я просив за Миколенка 30 млн євро

Сьогодні 13:02 234 0
Президент Динамо розповів, як відбувалися переговори з Евертоном
Суркіс: Я просив за Миколенка 30 млн євро
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Динамо Київ, #Віталій Миколенко, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс просив у Евертона 30 млн за українського захисника Віталія Миколенка.

Про це він розповів на Ютуб-каналі Бомбардир.

"Щодо Миколенка надійшла пропозиція від Евертона. Жодні агенти, ніхто. Я розпочав переговори. Протягом двох днів ми з Евертон про все домовилися. Мене влаштувала трансферна сума. Миколенко полетів, пройшов медогляд", - заявив функціонер.

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"На нього дивляться, є певні параметри за сумою. Звичайно, я назвав більше - 30 млн. За Матвієнка Шахтарю давали 25 або 30 млн, вони сказали 50. Це нормальні торги. Я розумів, що десь у цьому районі ми зійдемося".

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"Але для мене в цьому трансфері дуже важливою була думка самого Миколенка, чи готовий він. Просто через гроші сунути пацана? Я вам присягаюся, він мені як син. Цю плеяду футболістів люблю як своїх дітей", - сказав Суркіс.

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